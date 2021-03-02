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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme: Vurgun ürkütücü boyutlara ulaştı...

Yalova Belediyesinde görevden alınan ve yurt dışı yasağı getirilerek tutuksuz yargılanan CHP’li eski Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu yargılanan Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in Belediyede yaptığı vurgunun boyutu, Yakın iki arkadaşı tarafından kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyen Levent P'ye öfkelenen Güleç, "Burada benim dediğim olur. Kime ne verileceğine ben karar veririm" diyerek tehditler savurdu.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 11:57
Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme: Vurgun ürkütücü boyutlara ulaştı...

Yalova Belediyesi'ndeki CHP'li eski Başkan Vefa Salman, Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Maliye Hizmetler müdürlüğü personeli Reşat E'nin de aralarında bulunduğu 16'sı tutuklu toplam 34 kişinin yargılandığı yolsuzluk soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Belediyeden hizmet karşılığında 225 Bin TL alacağı olan ve ödemesi 2 yıldır yapılmayan iş insanı Levent P, tutuklu sanık Halit Güleç'ten davacı oldu.

ŞİŞİRİLMİŞ FATURA OYUNU

Yalova Belediyesinden yapılan bir ihale sonucu 225 Bin TL karşılığında mezbaha işi alan ve aldığı işi taahhüt ettiği 2018 yılında tamamlayan iş insanı Levent P, 2018 yılından bu yana kendisine kasten ödeme yapmayan Başkan Yardımcısı Halit Güleç'ten şikayetçi olurken verdiği ifade ise adeta kan dondurdu. Levent P ifadesinde, alacağı olan 225 Bin TL'nin evraklarının, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in gönderdiği iki isim üzerinden düzenlenmesini istediğini, faturanın 325 Bin TL olarak düzenleneceğini ve bu sayede bu iki isim üzerinden Belediyeden 100 Bin TL daha fazla para alınmaya çalışıldığını belirtti. Levent P, bu teklifin kendisine, Halit Güleç'in talimatıyla yakın arkadaşları olan İlhan Ü ve Celal O tarafından geldiğini ikili ile bir çay ocağında konuştuklarını ve devleti dolandırmayı amaçlayan bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

HALİT GÜLEÇ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ

Yaşanan bu gelişme üzerine Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in makamına giden Levent P, alacağı olan 225 Bin TL'nin ödenmesini istedi. Yakın iki arkadaşı tarafından kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyen Levent P'ye öfkelenen Güleç, 'Sen daha çok beklersin. Bak elimdeki bu dosyayı birazdan gireceğim müdürler toplantısına sunacağım ve sen bir daha bu belediyeden iş alamayacaksın. Burada benim dediğim olur. Kime ne verileceğine ben karar veririm' diyerek tehditler savurdu. Levent P, ise tüm bu yolsuzluk tekliflerini ve tehidtlerini dava edeceğini söyledi.

DAVA AÇMAMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yalova Belediyesinde patlak veren yolsuzluk operasyonu sonrası Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı. Tutuklandıktan iki hafta sonra Güleç'in kendisine İlhan Ü'yü yolladığını ve bahsettiği davayı açmamasını istediğini belirten Levent P, ifadesinde, İlhan Ü'nün kendisine davayı açmamasını, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra kendisine 200 Bin TL getireceğini söylediğini ve bir nevi sus payı teklif edildiğini söyledi.

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