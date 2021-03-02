Instagram Live Rooms Clubhouse'a rakip oldu! Instagram Live Rooms nedir, nasıl kullanılır?

WhatsApp'la birlikte Facebook'un çatısı altında bulunan Instagram'ın ismi şu sıralarda biraz geri planda kalmıştı. Bunun en büyük sebebi ise WhatsApp'ın değiştirdiği zorunlu gizlilik sözleşmesinden kaynaklanıyor. Bu durumla ilgili tartışmalar halen sürüyor ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede WhatsApp'la ilgili olarak yetkililer devreye girdi. Bir yanda bu gelişmeler sürerken, Instagram'dan dikkat çekici bir adım geldi. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özellik sonunda ortaya çıktı.



Instagram, uygulama deneyimini daha iyi hale getirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. ABD'li şirketin üzerinde çalıştığı bu özelliklerden biri de aynı anda daha fazla insanın canlı yayına katılmasına imkân sağlayan 'Live Rooms' oldu.



Live Rooms isimli bu yeni özellik sayesinde eskiden 2 kişiyle sınırlı olan Instagram canlı yayınlarındaki katılımcı sayısı 4 kişiye çıkacak. Instagram, konuyla ilgili paylaştığı blog gönderisinde, bu özelliğin insanları bir 'talk show veya podcast' başlatmaya veya diğer içerik oluşturucularla iş birliği yapmaya teşvik edeceğini söylüyor.



Aynı anda canlı yayına katılabilecek kişilerin sayısını artırmak, içerik oluşturucularının kitlelere hitap etmesini de kolaylaştırıyor. Potansiyel olarak takipçi sayılarını da artırabilecek bu uygulama, doğal olarak içerik oluşturucular için yeni bir gelir kapısı oluşturuyor.



Bununla birlikte Instagram'ın yeni özelliği, insanların odalarda yalnızca sesle iletişime geçip canlı konuşmalar yapabileceği Clubhouse'a olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Clubhouse, aynı anda 10'dan fazla konuşmacının konuşabildiği ve 8.000'den fazla kişinin odalara katılabileceği ses tabanlı bir uygulama olarak biliniyor.



Bu noktada Clubhouse'dan farklı olarak Instagram Live, yalnızca sesle iletişimin aksine insanların kamera önünde olmasını da gerektiriyor. Ayrıca Clubhouse'un şu anda yalnızca iOS cihazlarda mevcut olması ve katılmak için davetiyeye ihtiyaç duyulması, Instagram Live'ı bir adım öne çıkarıyor.



Bugün itibarıyla kullanıma sunulan Instagram Live Rooms özelliğinin, hafta içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.