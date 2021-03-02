CHP'li Denizli Belediyesi'nin, tek kişilik dev kadrosu!

Her fırsatta liyakat edebiyatı yapan CHP'nin Denizli Belediyesi ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Belediyenin, internet sitesinde, Özel Kalem Müdürünün, Halkla İlişkiler Müdürünün ve Muhtarlık işleri Müdürünün aynı kişi olması sosyal medyanın gündemine oturdu.



CHP'nin liyakat edebiyatı yine havada kaldı.











LİYAKAT AKIYOR MAŞALLAH!



Belediyenin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli Belediyesi'nin Halkla İlişkiler, Muhtarlık işleri, Özel Kalem Müdürü, Ayşe Güven olması sosyal medyada büyük tepki çekti.





