CHP'de yeni kaset skandalı! Teoman Sancar'ın istifa nedeni belli oldu: Boş kağıda imza attırdılar!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosuyla koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra istifaya zorladığı öğrenildi. Genel merkezde CHP genel başkan yardımcılarından birinin, boş kâğıda Sancar'a imza attırdığı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüştüğümüz Sancar, 'Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya cevap vereceğim' dedi.



KASET SKANDALINDA VEKİL AYRIMI: KARABATA SAHİP ÇIKTI, SANCAR'I İSTİFAYA ZORLADI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, seks kaseti şantajıyla gündeme gelen İstanbul Milletvekili ve parti meclisi üyesi Özgür Karabat'a sahip çıkıp istifa ettirmezken, Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorlaması parti içinde tepkilere neden oldu.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSTİFA ETTİ

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a düzenlenen kaset komplosunun ardından koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu, uygunsuz görüntülerinin olduğu kaseti ortaya çıkan Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ı istifaya zorladığı öğrenildi.



CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar 27 Şubat'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Sancar'ın istifa açıklaması sosyal medyada ve parti kulislerinde 'Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye katılacak' yorumlarına neden oldu.



İSTİFANIN NEDENİ BELLİ OLDU! 4 DAKİKALIK KASET

Oysa Sancar'ın istifasının arkasında bir süre önce CHP Genel Merkezi'ne gönderilen ve karşılığında 1 milyon dolar istenen 4 dakikalık kaset olduğu öğrenildi. Kasette Sancar'ın da aralarında olduğu bir grup erkeğin alkol aldığı ve uygunsuz görüntülerin olduğu öne sürüldü.



2 GENÇ TARAFINDAN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLDİ

İddiaya göre Sancar'ın, Denizli'de 3 ay önce bir arkadaşının davetiyle gittiği evde iki genç tarafından uygunsuz görüntüleri çekildi ve Sancar'dan 1 milyon dolar istendi. Sancar bunun üzerine savcılığa giderek, şikâyetçi oldu.



PARA ALAMAYINCA GÖRÜNTÜLERİ CHP'YE GÖNDERDİLER

Sancar'dan istedikleri parayı alamayan şantajcılar bir süre önce videoyu CHP Genel Merkezi'ne gönderip, onlardan da para istedi.



KILIÇDAROĞLU 'İSTİFA ETSİN' TALİMATI VERDİ

Kasetin Genel Merkez'e ulaşmasından hemen sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'istifa etsin' talimatı üzerine, bir genel merkez yöneticisi Sancar'la görüşüp, istifa etmesi gerektiğini iletti.



İŞİ YARDIMCILARINDAN BİRİ ALDI VE BOŞ KAĞIT İMZALATTI

Sabah'ın haberine göre, CHP genel başkan yardımcılarından biri, boş kâğıda Sancar'a imza attırdı, sonrasında kâğıdı istifa dilekçesi olarak doldurdu.



'EVET, KASET VAR DİYE BASKI YAPILDI'

Teoman Sancar konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım. Bel altından vurup hedef gösteriyorlar. İftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu... Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim' dedi.