AK Parti'den HDP açıklaması: Biz inşallah milletimizin nezdinde kapatacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 'Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir.'