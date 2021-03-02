AK Parti'den HDP açıklaması: Biz inşallah milletimizin nezdinde kapatacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Biz inşallah milletimizin nezdinde HDP'yi kapatacağız. Milletimizin artık bu partiden ümidi kalmamıştır. 83 milyon, bu partinin kapatılmasını hem siyaseten sandıkta hem de hukuken anayasal düzen çerçevesinde arzu etmektedir."