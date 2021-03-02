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Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi!

Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi. Çiğ köfteyi ‘acılı’ yaptığı gerekçesi ile bir genci darp eden ve serbest bırakıldıktan sonra bir kez daha gözaltına alınan şahsın yakını olduğu iddia edilen bir kişi aynı çiğ köfteciye bira şişesi ile saldırdı.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 07:30
Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi!

Afyonkarahisar'da 'acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana saldırı düzenlendi.
ÇİĞ KÖFTE ACILI ÇIKINCA ÇALIŞANI DÖVDÜ
Kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etti.

GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra Gurur Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gurur Ş., olayın ardından bir kez daha gözaltına alındı.

İKİNCİ SALDIRI
Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, Gurur Ş.'nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan dükkanda Bilal T., isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

ÇALIŞAN KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI
Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana 'ağabeyi ben ne yaptım, benim suçum ne?' diyerek kendisini korumaya çalıştı.

Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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