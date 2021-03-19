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Şehit Üsteğmen tasarlamıştı! Bakar Akar'ın ziyaretindeki OZOK el bombası detayı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elmadağ'daki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nı ziyaret etti. Bakan Akar, Şehit İstihkâm Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman'ın tasarladığı OZOK el bombasını da inceledi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 18:44
Şehit Üsteğmen tasarlamıştı! Bakar Akar'ın ziyaretindeki OZOK el bombası detayı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elmadağ'daki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nı ziyaret etti.

MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatların yer aldığı sergiyi gezen Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı.

BORAN OBÜSÜ İLE MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ

Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili Boran obüsü ile milli piyade tüfeği MPT-76'nın hafifleştirilmiş versiyonu da yer aldı. Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi.

RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izledi.

ŞEHİT ÜSTEĞMENİN TASARLADIĞI EL BOMBASI "OZOK" DA SERGİLENDİ

Akar'ın, sergide incelediği ürünler arasında "OZOK" el bombası dikkati çekti. "OZOK", şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında, "OZOK" el bombası üretildi. 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan "OZOK" el bombası, boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor.

Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen "OZOK" el bombasında, C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.

Köreke, 23 Ekim 2017'de "Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu" kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Akar'a ziyareti esnasında, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer eşlik etti.

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