Oktay'dan Kabaktepe'ye hayırlı olsun ziyareti!

Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nin ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, girişte Kabaktepe ve parti il teşkilatınca karşılandı.



Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kabaktepe'ye yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu belirtildi.