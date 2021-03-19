Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesi başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor.



Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala kritik bir görüşme gerçekleştirdi.



Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Görüşme videokonferans ile gerçekleşti