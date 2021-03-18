TBMM'den partililerle ayrılan HDP'li Gergerlioğlu'na destek mesajlarının gönderildiği Avrupa'da Alman Parlamenter Fiechtner polis zoruyla meclisten çıkarılmıştı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkında süren terör örgütü PKK propagandası dosyasının karara bağlanması ve ilgili cezanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunması sonucu vekilliği düştü. Gergerlioğlu'na destek mesajlarının geldiği Avrupa'da 24 Haziran 2020 tarihinde, Alman Parlamenter Heinrich Fiechtner üyeliğinin düşürülmesi üzerine polis ekipleri tarafından Meclis'ten çıkarılmıştı.