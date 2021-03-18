USD (Alış - Satış) : 7,46 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,91 - 8,93

Mağdur edebiyatıyla milleti saf yerine koyuyorlar! HDP'nin pişkin 'Merve Kavakcı' benzetmesine kardeşi Ravza Kavakcı Kan'dan tokat gibi cevap

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 2 Mayıs 1999 yılında başörtüsü nedeniyle TBMM'den çıkarılarak hakkı gasp edilen ablası Merve Kavakcı’nın terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla karşılaştırılmasına tepki gösterdi.

Siyaset / 18 Mart 2021 Perşembe 16:06
Mağdur edebiyatıyla milleti saf yerine koyuyorlar! HDP'nin pişkin 'Merve Kavakcı' benzetmesine kardeşi Ravza Kavakcı Kan'dan tokat gibi cevap

FETÖ ve PKK sevici eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulu'nda okununca milletvekilliği de düştü.

Kararın ardından 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den skandal bir paylaşım geldi.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin 2 Mayıs 1999'da başörtü nedeniyle TBMM'den çıkartılan Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakcı ile karşılaştırıldığı paylaşımda “Aktörler değişti zihniyet aynı zihniyet, tarih değişti utanç aynı utanç. Dünün mağdurları bugünün zalimlerine dönüştü. HDP, darbeci zihniyete karşı dün de bugün de mücadeleye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Başörtüsü nedeniyle hakkı gasp edilen ablası Merve Kavakcı'nın terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla karşılaştırılmasına AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, tepki gösterdi.

“Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!”

HDP'nin mağdur edebiyatı yaparak milleti saf yerine koyan paylaşmına ilişkin Ravza Kavakcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Merve Kavakcı'ya holiganca saldırarak 2 Mayıs 1999'da milli iradeye darbe yapıldığında hakkında mahkeme kararı YOKTU! PKK, FETÖ gibi terör örgütlerini desteklememişti! Sadece seçilerek, milli iradeyi temsilen geldiği Meclis'de hedef gösterildi. O zaman sesi çıkmayanlar şimdi ‘Merve Kavakcı'ya yapılanlar...' diye destanlar yazıyor... 22 senedir sesi çıkmayan bazı zavallılar da ‘Bu vesile ile yine Merve Kavakcı'ya tekrar linç yapalım' heyecanı yaşıyor... Terör seviciler birleşmiş ‘Merve Kavakcı' diye ağlaşıyor. Bitmedi bir türlü had bildirme sevdanız!”



Terör sevici HDP'nin vekil sayısı 55'e düştü

24 Haziran seçimlerinde 67 milletvekili ile TBMM'ye giren terör sevici HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düştü. İlk olarak HDP listesinden TBMM'ye giren milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay, partileri TİP'e geçti. Milletvekili Saliha Aydeniz de Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı olarak HDP'den ayrıldı. HDP'nin diğer milletvekilleri Selçuk Mızraklı, Ayhan Bilgen ve Bedia Özgökçe 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçildi. Terör propogandası yapmak suçunu işleyen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürüldü. Tecavüz vakası ortaya çıkan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partiden ihraç edildi, Mensur Işık adlı HDP'li ise disiplin kurulu kararı ile partiden uzaklaştırıldı. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da terör sevici HDP'den istifa etti.

Ak PartiMilletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement