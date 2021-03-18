İmamoğlu gazi yakınını işte böyle tehdit etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakınının tepkisiyle karşılaşınca oldukça sinirlendi.



Korumalar hemen araya girdi, İmamoğlu bu sırada şehitlikte çiçek bırakmaya devam etti.



'SENİ ARAŞTIRIR BULURUM BEN MERAK ETME'



Gazi yakınının uzaklaştırılmasının ardından Ekrem İmamoğlu, 'Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme.' dedi.









