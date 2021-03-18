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FETÖ'cü kardeşler hangi medya patronunu dolandırdı?

FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Arslan Kardeşler’in adı şimdi de dolandırıcılıkla gündeme geldi. Arbella Gıda'nın sahibi Mahmut Arslan'ın ünlü iş insanı ve medya patronu Necat Gülvesen'i dolandırdığı ortaya çıktı. Mahmut Arslan'ın nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçundan toplam 13 yıl hapsi isteniyor.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 15:07
FETÖ'cü kardeşler hangi medya patronunu dolandırdı?

Mersin 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada kardeşleri Hasan ve Hüseyin Arslan ile birlikte FETÖ örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Arbella Gıda'nın sahibi Mahmut Arslan'ın ünlü iş insanı ve medya patronu Necat Gülseven ile abisi Besri Gülseven'i dolandırmaktan yargılandığı ortaya çıktı.

SAHTE HİSSE DEVRETTİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahmut Arslan'ın evrakta sahtecilik yaparak pay sahibi olmadığı bir şirkette kendisini pay sahibi gibi gösterdiği belirtildi. İddianamede Mahmut Arslan'ın 3N Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve abisi Besri Gülseven'e sahip olmadığı sahte hisseleri devrederek nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği ifade edildi. Savcı iddianamede Arbella Gıda'nın sahibi Mahmut Arslan hakkında TCK'nın 207. maddesi gereğince evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl, TCK'nın 158'inci maddesi gereği nitelikli dolandırıcılık suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MAHKEME : 'AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANSIN'
Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada mahkeme görevsizlik kararı vererek Mahmut Arslan'ın ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep etti. Dosya Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDILAR
Mahmut Arslan ile kardeşleri Hasan ve Hüseyin Arslan geçtiğimiz yıl Şubat ayında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyesi olmaktan 3 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

17/25 ARALIK SONRASI BANK ASYA'YA PARA AKTARDILAR
Arslan kardeşler hakkında hazırlanan iddianamede üç kardeş FETÖ'ye üye olmakla suçlanıyordu. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre Arbella Gıda'nın, Bank Asya'da toplam 45 hesabı bulunuyordu. Hesaplardan 8'inin 17-25 Aralık sonrası açıldığı öne sürülüyordu. Rapora göre, şirketin Bank Asya'daki hesaplarında özellikle Ocak 2014-Eylül 2014 döneminde hareketlilik yaşandı. 2013 genelinde şirketin hesabına gelen EFT tutarı 1 milyon 93 bin 252 TL iken, bu tutar 2014 yılında 5,5 kat artarak 10 milyon 649 bin 284 TL oldu. Savcılık, şirket hesaplarında 2014 Ocak ayından itibaren yaşanan hareketliliği şüpheli buldu.

TELEFONU FETÖ'CÜ GENERAL İLE 110 KEZ ORTAK YERDE BAZ VERDİ
Arslan kardeşlere yönelik hazırlanan iddianamede çok çarpıcı detaylar var. Arslan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde Mersin Sıkıyönetim Komutanı olan Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'la da irtibatı belirlendi. Yapılan incelemede Arslan ve Demirhan'ın cep telefonları 110 kez ortak yerde baz verdi. Yine Arslan'ın Demirhan'ın Hakan Öğüt'le de görüştüğü tespit edildi.

Hüseyin Arslan

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