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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşılarımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor" dedi.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli andımız İstiklal Marşı'dır

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı Rabbimiz nezdinde alacaklardır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki yeri de her türlü takdirin üzerindedir. Yurtiçi ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele harekatlarında şehit ve gazi olan askerlerimiz bu toprakları vatan yapma mücadelesinde son neferlerdir.

EN KÜÇÜK GEVŞEKLİK GÖSTERDİĞİMİZ GÜN SEVR'DEN BETER DAYATMALARLA KARŞIMIZA ÇIKACAKLARDIR

Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşılarımızdakiler gizli açık saldırılarından vazgeçecekler. En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir.

Selçuklu da Osmanlı da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebiyle yıkılmıştır. Henüz 100. yılına bile ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde işte bu hakikatin düşmanlarımız tarafından görülmesi de vardır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette devletimiz ve milletimiz sizlere olan borcunu asla ödeyemez. Verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir.

ÇANAKKALE ZAFERİ

Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümü. Buradan tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye kadar nice savaşlar verdik. Ecdadını unutmayan bir nesil var. Çanakkale Savaşları hem İstiklal Harbimiz girizgahı olması hem de milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi açısından ayrı bir önem sahiptir. O muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık.

MİLLİ ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI

Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her adımda geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız Anadolu'yu imanları ve irfanlarıyla yurt yapan Yunus Emre ve Hacı Bektaş Yılı olarak kabul ettik. Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor.

Terörden darbeye kadar her yolu denediler ama yine milletimize diz çöktüremediler. Gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar.

Recep Tayyip Erdoğan

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