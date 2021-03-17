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İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Pizzacı kılığında yakalandı

Pandemiyle birlikte uyuşturucu madde kullananların sayısında artış olduğunu belirten uzmanlar, zehir tacirlerinin ise sokağa çıkma yasağında yöntem değiştirdiğini, akşamları motokurye kılığına giererek satış yaptıklarını söyledi. İstanbul Motosikletli Kuryeler Deneği Murat Tomris de “Güngören, Sultagazi’ye bağlı Habipler ve Yayla Mahalleleri ile Kuştepe, Dolapdere, karanlık işlerin döndüğü yerler olarak kulağımıza geliyor. Pendik, Ümraniye, Sultanbeyli’de de torbacılık yapanlar olduğunu duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 12:01
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Pizzacı kılığında yakalandı

Kovid-19 ile mücadele eden Türkiye'de zehir tacirleri boş durmuyor. Bazı hastalardan uyuşturucuyu motokuryeler vasıtasıyla temin ettiklerini öğrendiklerini aktaran bağımlılık uzmanı Prof. Dr. Kültekin Ögel, kısıtlamalar nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin saat 21.00'dan sonra motokurye kılığında satış yaptıklarını söyledi.

Ögel, “Pandemi döneminde uyuşturucu madde kullanımında artış olduğunu görüyoruz. Pandemi dönemindeki kısıtlamaları fırsat bilen bazı simsarların akşam saat 21.00'den sonra motokurye kılığında torbacılık yaptığını duyuyoruz. Motokuryeler evine ekmek götürme çabası içerisinde gece, gündüz çalışan insanlar. Ancak zehir tacirleri her şeyi kendi çıkarlarına alet edebiliyorlar. Bazı zehir tacirlerinin, kıyafet değiştirip kılıktan kılığa girdiği, yakayı ele vermemek için bir takım firmalara ait montlardan yaptırdıklarını hastalarımızdan duyuyoruz. Ne yazık ki metamfetamin ve skank denilen sentetik esrar zehrinin kullanımında artış söz konusu. Uyuşturucunun sonu ölüm ve acıdır. Gençlerimizin, ailelerin, halkımızın zehir tacirlerine karşı çok dikkatli olmaları gerekir” dedi.

‘Emniyete bildirdik'
İstanbul Motosikletli Kuryeler Deneği Murat Tomris de, motokurye kılığına giren zehir tacirlerinin varlığını doğrulayarak, Milliyet'e şu açıklamalarda bulundu: “İstanbul'da 25 bini kayıtlı olmak üzere 35 binden fazla kurye var. Motosikletinin arkasına kutu koyup, kurye montu çeken bazı kişilerin uyuşturucu pazarladığını ve pandemi döneminde bu faliyetlerin arttığını bizler de gözlemliyoruz. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nin çevresinde motokurye kılığına giren ve uyuşturucu pazarlayan bir takım kişileri tespit ederek emniyete bildirdik. Zehir tacirleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler dışında, gündüz saatlerinde de satış yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir pizza zincirinde kendini kamufule etmek için kurye olarak işe başlayıp, torbacılık yapan simsarı tespit ederek gerekli mercilere bildirdik. Binlerce arkadaşımızla sürekli irtibat halindeyiz. Tespit ettiğimiz zehir tacirlerini önce çalıştıkları firmaların sahiplerine bildirip, ardından emniyete iletiyoruz.”

‘Kodlu şekilde mesajlaşıyorlar'
İstanbul'da motokurye kılığına girerek zehir satanların en çok mesken tuttuğu yerlerin başında Esenyurt ve Bağcılar'ın geldiğini belirten Tomris, “Güngören, Sultagazi'ye bağlı Habipler ve Yayla Mahalleleri ile Kuştepe, Dolapdere, karanlık işlerin döndüğü yerler olarak kulağımıza geliyor. Pendik, Ümraniye, Sultanbeyli'de de torbacılık yapanlar olduğunu duyuyoruz. Maalesef madde bağımlıları ve zehir tacirleri birbirlerini buluyorlar. Bu kişilerin birbirleriyle kodlu şekilde mesajlaştığı belirtiliyor. Halkımız motokurye kılığına girip torbacılık yapan kişiler görürse vakit kaybetmeksizin emniyete bildirsin” diye konuştu.

‘Denetimi zor'
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, “Çalışma belgesi olmayan kurye kılığındaki kişiler mutlaka soruşturulmalı ve gerekli işlemler yapılmalı. İstanbul'da 35 binden fazla kurye var, bunları tek tek denetlemek çok zor. Arkadaşlarımızı kurye kılığındaki simsarlara karşı uyarıyoruz. Firma yetkilileri, kafe ve lokanta sahiplerine de görevler düşüyor. En ufak bir illegal davranış gördüklerinde gerekli mercilere bunu bildirsinler” dedi.

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