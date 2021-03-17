Instagram'da yetişkinler çocuklara mesaj atamayacak!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, çocuk tacizine karşı yeni önlemler aldığını duyurdu.



Facebook'un sahibi olduğu şirket, yeni hayata geçireceği önlemlerle artık yetişkinlerin çocuklara direkt mesaj atmasının (DM) önüne geçecek. Çocuk hesaplar, yalnızca karşı tarafı takip ediyorsa mesaj alabilecek.



SERİ TAKİP İSTEKLERİ İŞARETLENİYOR



Ayrıca 18 yaşın altındakilere seri takip isteği gönderenler de Instagram tarafından işaretlenecek. Herhangi bir çocuk, bu işaretli kişilere mesaj atmadan önce uyarılacak.



Instagram'da ayrıca çocuklarla şüpheli etkileşime girmeye çalışan hesaplara bir takım sınırlamalar getirilecek. Bu kişilerin hesapları artık çocuklara önerilmeyecek.



Ayrıca çocuk kullanıcıların Reels ve Keşfet'e düşen içerikleri söz konusu kişilere gösterilmeyecek. Son olarak, hesabı açık gençlerin paylaşımlarına gelen yorumlar otomatik olarak gizlenecek.