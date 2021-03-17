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Gazeteci Ayşegül Ekinci abisinin ölümünü yazdı

Gazeteci Ayşegül Ekinci, doktor olan abisini zamansız şekilde kaybedince hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulamaya başladı. 3 yıl boyunca sorularına yanıt aramak için ülke ülke dolaşan Ekinci, yolculuğunun sonunda “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” adlı kitap serisini hazırladı. Serinin ilk kitabı “Son Yok”, Okuyanus Yayınevi tarafından okura sunuldu.

Kültür-Sanat / 17 Mart 2021 Çarşamba 20:32
Gazeteci Ayşegül Ekinci abisinin ölümünü yazdı
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Ayşegül Ekinci, Türk basınını uzun yıllardır yurtdışında başarıyla temsil eden bir isim. Guantanamo Askeri Üssü'ne giren ilk kadın gazeteci ve savaş muhabiri. Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajları dünya çapında ses getiren Ekinci, aynı zamanda enerji, ruh ve fizik beden konularında 20 yılı aşkın süredir çalışmalar yapan bir şifacı.



3 YIL BOYUNCA ÜLKE ÜLKE DOLAŞTI

Ayşegül Ekinci, bir şubat günü iki hastasını ameliyat ettikten sonra ameliyathanede geçirdiği anevrizmayla komaya giren abisini kaybettikten sonra içsel bir yolculuğa çıktı. Hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulayan Ekinci, sorularına yanıt bulmak için 3 yıl boyunca ülke ülke dolaştı. Ve sonunda “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” adlı kitap serisini yazdı. Serinin ilk kitabı “Son Yok”, Okuyanus Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.



KOMADAKİ ABİSİYLE İLETİŞİME GEÇTİ

Komadaki abisiyle düşünce yoluyla iletişim kuran Ayşegül Ekinci, kitabında hastane süreci boyunca yaşadıklarını satırlara döktü. Ekinci, kitabında okuyucularına ilham vermek amacıyla dünyaca ünlü isimleri de bir araya getirdi. Michael Douglas, John Travolta, Russell Crowe, Tom Hanks, Sylvester Stallone, Barack Obama, Tiger Woods, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin mentoru Dr. John Demartini, Ekinci'nin kitaplarının dünya yüzü oldu.



Dünyadan tanıdığımız bir çok isim bu kitap serisinde buluştu

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Dr. John Demartini: “Başarılı gazeteci Ayşegül Ekinci, acısını milyonlara ilham verecek müthiş bir seriye dönüştürdü. 3 yıldır keşiş gibi yollarda. Onun misyonundan ilham almamak mümkün değil.”

Vianna Stibal (Ruhsal dinginlik felsefesi ‘Theta Healing'in kurucusu, yazar ve şifacı): “Hem yazarlıkta hem şifacılıkta gerçek bir usta olan Ayşegül'ün kitabı, geleceğe yön veren cinsten.”

Sadhguru (Vizyoner, aktivist, yogi, Forbes dergisine göre dünyanın en etkili 100 kişisinden biri): “Ayşegül, bana abisinin ölümüyle insanlara ışık olmak istediğini söyleyince çok etkilendim. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Müthiş bir iş başardı.”

Lorenzo Quinn (Heykeltıraş, eski aktör): “Ayşegül'e babam Anthony Quinn'i anlattım. Doğum ve ölüm, hayatın vazgeçilmez ikilisi. Usta bir yazardan ilham verem bir seri.”

Tom HanksJohn TravoltaMichael DouglasBarack ObamaRussell Crowe

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