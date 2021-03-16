Başkentli Hayvanseverlerden Sokak Hayvanları İçin Kulübe

Ankara’da sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup hayvansever, sokak köpekleri için kulübe yaptı. Buğra Temel’in girişimiyle buluşan hayvanseverler, yaptıkları çalışmalar sonucunda sokak hayvanları için 17 adet kulübe üretti.



Hayvanseverler daha sonra Kahramankazan Belediyesi’nden kulübelerin sokak köpeklerinin yaşam alanlarına yerleştirilmesi için yardım istedi. Bu talebe kayıtsız kalmayan Kahramankazan Belediyesi ekipleri, hayvanseverlerle birlikte kulübeleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi’ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi bölgesine yerleştirdi.



“Onlarla sürekli olarak ilgileniyoruz”



Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hayvansever vatandaşların sosyal medya üzerinden buluşarak bu kulübeleri yapmalarının takdire şayan olduğunu söyledi.



Emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, “Sokakta ve doğada yaşayan sevimli dostlarımıza karşı son derece duyarlı bir belediyeyiz. Onlarla sürekli olarak ilgileniyoruz. Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Onlar için elimizden geleni yapıyor, düzenli olarak mama ve yem bırakıyor, gerekli sağlık kontrollerini ihmal etmiyoruz” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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