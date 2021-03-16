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TÜİK bu verileri ilk kez açıkladı! İşte ücretli çalışan sayısı

TÜİK, 'Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021' verilerini ilk kez açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı geçen ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.2 arttı.

Ekonomi / 16 Mart 2021 Salı 12:00
TÜİK bu verileri ilk kez açıkladı! İşte ücretli çalışan sayısı

TÜİK, sektörel bazda endekslerin yanı sıra aylık ücretli çalışan sayılarını da ortaya koymak amacıyla hazırlıkladığı 'Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021' verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 969 bin 591 kişi iken, 2021 yılı Ocak ayında 12 milyon 589 bin 820 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 8.4, inşaat sektöründe yüzde 22.1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0.8 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.8, inşaat sektöründe yüzde 1.4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.8 arttı.

TÜİK'ten 'Ücretli Çalışan İstatistikleri' setine ilişkin yapılan açıklamada, sektörel bazda endekslerin yanı sıra aylık ücretli çalışan sayılarını da ortaya koymak amacıyla Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev. 2) göre sektörel verilerin düzenlendiği açıklanmıştı.

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