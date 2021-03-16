Her fırsatta israf edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun TBMM'den talep ettiği arabaya bakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonları sürüyor.



En son kendisine 2 Milyon TL'lik bir makam aracı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik Reform Paketi'ni hedef aldı ve 'lüks araç' eleştirisinde bulundu.



ALTINDAKİ ARACA BAKMADAN 'ARABA SALTANATINA SON VERECEĞİZ' DEDİ







'Araba saltanatına son vereceğiz' diyerek hükümeti eleştirdi.



Kılıçdaroğlu, vatandaşın kendisine, 'Ey Kılıçdaroğlu, sen böyle diyorsun ama peki Türkiye bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Neleri yapacaksın, neleri düşünüyorsun?' diye soracağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:



'Şimdi bunu anlatacağım. Türkiye, bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Bir, kamuda israfa derhal son vereceğiz ve bunu tek tek açıklayacağız: Bakanlıklar ve pek çok kamu kuruluşu kiralık binalarda oturuyorlar. Niye kira ödüyoruz? Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak. Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz. Döviz garantili işler, ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Buna en çok kamyon şoförleri memnun olacak. '



Hükümete lüks araç eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun Mart 2020'de kendisine 2 milyon TL'lik makam aracı aldığı biliniyor.



TBMM'DEN ARAÇ TALEP ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun 2 Milyon TL'lik makam aracı olmasına rağmen 8 Mart tarihinde TBMM Başkanlığı'ndan makam aracı talep ettiği ortaya çıktı. Kaynak : Takvim