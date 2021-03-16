CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları

CHP yönetiminde olan belediyelerde yaşanan akraba ataması skandalları arasında bir yenisi daha eklendi.



Bu kez yaşanan skandalın adresi Sinop Belediyesi.



SİPAHİ MÜDÜRLER

CHP yönetimindeki belediyede soyadı 'Sipahi' olan 3 müdür var.



Birim müdürlerinin tanıtıldığı sayfada Ayhan Özbek'in temizlik işleri ve itfaiye birimine de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.



Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi



Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi



Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi



Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek



İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek









