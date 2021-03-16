CHP'li Sinop Belediyesi'ndeki akraba atamaları

Sinop Belediyesi'nde "Sipahi" soyadlı olan kişilerin 3 müdürlüğü elinde tuttuğu, Ayhan Özbek'in ise iki birime birden müdürlük yaptığı ortaya çıktı.
CHP yönetiminde olan belediyelerde yaşanan akraba ataması skandalları arasında bir yenisi daha eklendi.
Bu kez yaşanan skandalın adresi Sinop Belediyesi.
SİPAHİ MÜDÜRLER
CHP yönetimindeki belediyede soyadı 'Sipahi' olan 3 müdür var.
Birim müdürlerinin tanıtıldığı sayfada Ayhan Özbek'in temizlik işleri ve itfaiye birimine de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi
Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi
Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek
İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek