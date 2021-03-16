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CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Mağdure her şeyi tek tek anlattı!

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde 80 bin liralık rüşvet skandalı gündemi sarstı. Esenkent Mahallesi'nde "sana ev yaptıracağız" vaadiyle 80 bin lirası alınan mağdur kadın konuştu.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 21:01
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Mağdure her şeyi tek tek anlattı!

Mağdur kadın Meryem Gündoğdu Maltepe Belediyesi'nin zabıtaları tarafından kandırıldığını açıkladı. Gelen bilgilere göre, Ali Kılıç'ın rüşvet skandalından sıyrılmak için, yakın çevresine, "bu işi CHP Maltepe ilçe yönetiminin üstüne yıkın" dediği iddia ediliyor.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Mağdur kadın Meryem Gündoğdu, Maltepe Belediyesi'nin zabıtaları tarafından kandırıldığını açıkladı. Mağdure, para almak için gelenlerin Ahmet ve Erhan isimli 2 kişi olduğunu ve bunların kendilerini polis olarak tanıttıklarını söyledi.



20 BİNDEN 90 BİN LİRAYA KADAR ÇIKMIŞLAR

Önce 20 sonra 40'a çıktığını sonra 90'a çıktığını sonra 80'e indirdiklerini 80 bin lira rüşvet verdiğini belirtti.

6 ay sonra yıkmaya geldiklerini görünce polise rüşvet verdiğini ifade etti.

Gündoğdu, ilk 30 bini Maltepe'de verdiğini 3-4 gün arayla 20 bin daha verdiğini ve daha sonra da 30 bin lira daha verdiğini açıkladı.

RÜŞVET AĞINI KİM YÖNETİYOR?

Maltepe Belediyesi'nde ayyuka çıkan kirli rüşvet ağıyla ilgili dikkat çeken iddialar;

- Rüşvet olarak alınan 80 bin liranın ne kadarı CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a gitti?

- Başkan yardımcısı Yahya Han'ın, Başkan Kılıç'ın bu iddiaları duyduktan sonra tepki gösterip izne ayrıldığı doğru mu?

- Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın bu skandaldan sıyrılmak için, yakın çevresine "bu işi CHP Maltepe ilçe yönetiminin üstüne yıkın" dediği doğru mu?

Kaynak : Takvim

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