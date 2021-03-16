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CHP'li Belediye Başkanı'nın yolsuzluk yaptığı Menemen Belediyesi'ne haciz geldi

En son mevcut belediye başkanının belediye içinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasından sonra Menemen'de, belediyeye borçlarından dolayı gelen hacizle, ne var ne yok götürdüler.

Siyaset / 16 Mart 2021 Salı 11:44
CHP'li Belediye Başkanı'nın yolsuzluk yaptığı Menemen Belediyesi'ne haciz geldi

CHP'li Menemen Belediyesi'nin başı yolsuzluk ve hacizlerle başı belada...

En son 2018 yılında borçlarından dolayı haciz gelen belediyin kapısına, bir kez daha haciz memurları dayandı.

Dün, belediyenin 2.5 milyon liralık borcu nedeniyle belediyenin bazı mallarına haciz işlemi uygulandı.

Haczin ardından şirket avukatlarının yaptığı açıklama sonrasında Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’dan da açıklama geldi.

2 MİLYONLUK KAMERALARI 9 MİLYON LİRA BEDELLE İHALE ETTİLER

Pehlivan, 2 milyon 700 bin lira bedelle satın alınabilecekken kameraların 9 milyon lira bedelle ihale edildiğini ifade ederek şunları söyledi;

“Saygıdeğer Menemenli hemşerilerim, bugün bazı basın yayın organlarında yer bulan Menemen Belediyesinde makam koltuğunun haczedildiğine ilişkin haberler üzerine sizlere açıklama yapma gereği hissettim.

Bugün belediyemize haciz için gelen kişiler kamera ihalesinden oluşan borcu temlik yolu ile alan faktöring şirketinin yetkilileridir. Kamera ihalesi de incelettiğimiz ihalelerden biri. İhale konusu kameralar 2 milyon 700 bin TL bedelle satın alınabilecek iken, maalesef 9 milyon TL bedelle ihale edilmiştir. Bugün bir yol ayrımında kaldık."

18 AYDA 50 MİLYONLUK VURGUN YAPAN BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Menemen Belediye'sine yolsuzluk operasyonu düzenlemiş; yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı

Aksoy'un başkanlığı süresince de Menemen Belediyesi'nde 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edidi.

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