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Bukalemun İsmail iş başında! Hangisi sensin?

TELE1 ekranlarında katıldığı programda Atatürkçülük ile ilgili övgü dolu sözler söyleyen ve "Atatürkçülük sadece devlet geleneği değil, çobanın aklındaki fikir" ifadelerini kullanan İsmail Saymaz'ın geçmişte Mustafa Kemal ile ilgili attığı eleştirel tweetler ortaya çıktı.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 14:25
Bukalemun İsmail iş başında! Hangisi sensin?

Sözcü'ye kapak atan İsmail Saymaz, TELE1 ekranlarında yayınlanan Anında Manşet manşet programına katıldı. Programda muhalefet milletvekilleriyle Danıştay'ın Andımız kararı dahil birçok konuyu tartışan Saymaz, 'Atatürkçülük' ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

'Atatürkçülük sadece devlet geleneği değil, çobanın aklındaki fikir'
Türkiye'de Atatürk isminde bir havalimanı kalmamasından rahatsız olan Saymaz, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin Opera binası olarak düzenlenmesine de tepki gösterdi. Bu yapılanların bir bakımdan iyi olduğunu ve zihinlerdeki 'Darbeci Atatürkçülüğü' sildiğini savunan Saymaz 'Atatürkçülük artık bir devlet geleneği değil, bizim olmasını temenni ettiğimiz yerde. Öğretmenlerin, öğrencilerin bilhassa dağdaki çobanın düşüncesinde hayalinde olması gereken yerde.' ifadelerini kullandı.

Bir de geçmişe bakın!
Ancak şimdi Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü öven İsmail Saymaz'ın geçmişte yaptığı paylaşımları görenler şaşkına döndü. Geçmişte de ülkücülük, HDP seviciliği, FETÖ destekçeliği, sosyalizm militanlığı gibi birçok farklı kimliğe giren, bukalemun gibi renkten renge bürünen Saymaz, sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal hakkında çok sayıda eleştirel mesaj paylaşmıştı.

İşte Saymaz'ın o paylaşımlarından bazıları;






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