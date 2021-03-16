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Başkan Erdoğan açıklamıştı... Kamuda taşıt alımı ve kiralamada 3 kriter belli oldu!

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kamuda taşıt alımına sınırlamalar getiriyoruz. İsrafa tahammülümüz yok." açıklamaları sonrası, kamuda taşıt alımı ve kiralaması için 3 kriter belirlendi.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 09:23
Başkan Erdoğan açıklamıştı... Kamuda taşıt alımı ve kiralamada 3 kriter belli oldu!

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, en çok 'savurganlıktan kaçınmayı' ihmal eden kamu görevlilerine yönelik etik ihlali kararları verdi. Kamuda harcamaların kontrol altında tutulması için taşıt alımı ve kiralanmasında 'düşük maliyet', 'zorunlu ihtiyaç' ve 'yerli üretim' kriterleri öne çıkacak.

SAVURGANLIK KARNESİ

Hürriyet'in haberine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2020 yılında 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri' arasında yer alan 'savurganlıktan kaçınma' ilkesinin 25 kez ihlal edildiğini belirledi. Kurul, söz konusu kararlarında kamu binalarının, taşıtlarının, mallarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılmadığına hükmetti. Kurul, kamu görevlilerinin binalar, taşıtlar, kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmasını yasaklayan ilkenin de yine aynı dönemde 21 kez ihlal edildiğine karar verdi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomi reformlarının hayata geçirilmesi kapsamında kamu harcamalarının önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi planlanıyor. Kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesi için kurumların harcamaları gözden geçirilecek. Kamuda taşıt alımına ve kiralamasına izin verilmeyecek, bakım maliyetlerinin düşük tutulması sağlanacak.

HARCAMALARA YAKIN TAKİP

Zorunlu hallerde taşıt alımı veya kiralamasında en ekonomik yöntemin seçilmesi sağlanacak. İhtiyaç analizi sonucunda alınmasına karar verilen araçlarda yabancı yerine yerli üretime öncelik verilecek.

Kamudaki harcamalar ve alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Beştepe'nin koordinasyonunda takip edilecek.

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