Bakan Koca duyurdu: İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri paylaştı. Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alırken; Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur ise vaka sayısı en çok azalan iller arasında yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca, paylaşımında, 'Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.' ifadelerini kullandı.