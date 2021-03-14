Vergi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor? Esnafa vergi muafiyetinin detayları belli oldu!

850 bin esnafı ilgilendiren düzenleme geçici değil, kalıcı olacak. 2021'den itibaren artık kuaför, berber, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi kesimler gelir vergisi ödemeyecek.



Beyanname hazırlamayacak ve bu işler için muhasebeci tutmak zorunda kalmayacak. 2019'da basit usülden vergilendirmeden devletin kasasına 220 milyon TL girmişti. Bu hesaba göre, küçük esnaf yaklaşık 200-250 milyon liralık bir vergi yükünden kurtulmuş oluyor.



KİMLER YARARLANACAK?



Kendi işinde bilfiil çalışanlar, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 12 bin TL'yi, diğer yerlerde 7 bin TL'yi aşmamak ve ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak koşuluyla basit usulden yararlanıyor.



Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2021 takvim yılı için 150 bin TL'yi aşmaması veya yıllık satış tutarının 2021 takvim yılı için 240 bin TL'yi aşmaması, hizmet işiyle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının; 2021 takvim yılı için 76 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Daha çok taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi esnaf ve sanatkârlar, basit usulde vergilendiriliyor.



BUNLARI KAPSAMIYOR



Kollektif şirket ortakları, ödünç para verme işleriyle uğraşanlar, sarraflar, sigorta prodüktörleri, ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bunlara aracılık edenler, gayrimenkul ve gemi alım-satımı ile uğraşanlar, maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar yararlanamıyor.



50 BİNİ İSTANBUL'DA



Basit usule tabi olan mükellefler sadece basit usulde ticari kazançlarının vergisini ödüyor. Bu usulde vergilendirilen mükellef sayısı 850 bin civarında. Bunların yaklaşık 50 bini İstanbul'da yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen mükellefler, vergi tevkifatı yapmıyor ve muhtasar ile prim hizmet beyannamesi vermiyor.



Bu mükellefler, geçici vergi ödemiyor. Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan bu mükelleflerce, katma değer vergisi beyannamesi de verilmiyor. Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13 bin lira kazanç indirimi yapılacak bu mükellefler, engellilik indiriminden de faydalanabiliyor. Küçük esnaf yıllık kazancına göre, şubat ve haziran olmak üzere iki eşit taksitte gelir vergisi veriyor.



BASİT USULDE VERGİLENDİRME NEDİR?



Basit usulde vergilendirme, bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farka uygulanan vergilendirmedir. 1998'de 4369 sayılı Kanun'la, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan 'Götürü usulde vergilendirme'esası kaldırılarak yerine 'Basit usulde vergilendirme' esası getirilmişti.



GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDİR?



22.000 TL'ye kadar %15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası % 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL) fazlası, % 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 44.070 TL) fazlası % 35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL) fazlası, % 40