Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.



75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.



CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK



Bakan Soylu da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenaze töreni Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde başladı.