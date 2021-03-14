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Sözcü gazetesinden bir yalan daha! Diyanet İşler Başkanlığı Sözcü gazetesinin maskesini düşürdü: İyi niyet taşımıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP’nin yalan organı Sözcü gazetesinin bir algı operasyonunu daha deşifre etti. Sözcü gazetesinde yer alan ‘Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı’ başlıklı haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Diyanet’ten yapılan açıklamada iyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumun kamuoyunun vicdanına havale edildiği ifade edildi.

Güncel / 14 Mart 2021 Pazar 16:25
Sözcü gazetesinden bir yalan daha! Diyanet İşler Başkanlığı Sözcü gazetesinin maskesini düşürdü: İyi niyet taşımıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, yalanlanmış haberi yayınlayan Sözcü Gazetesi'ni yeniden yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; Sözcü Gazetesi'nin daha önce yalanlanan haberini yeniden yayınlaması üzerine, haber yeniden yalanlandı.

Açıklamada; iyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumun kamuoyunun vicdanına havale edildiği ifade edildi.

'2020 YILININ MART AYINDAN İTİBAREN PANDEMİ SÜRECİ NEDENİYLE BAŞKANLIĞIMIZCA YAPILAN EĞİTİMLER, ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin açıklaması şöyle:

'Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yer alan, 'Diyanet 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı' başlıklı bir haberle ilgili aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.'

'Söz konusu haberdeki bilgiler, 24 Şubat 2020 tarihinde yine aynı gazetede, '5 Yıldızlı Diyanet' başlığıyla yayınlanmış, haberin ardından 25 Şubat 2020 tarihinde Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılarak haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.'

'Maalesef aynı gazete bugün de daha önce yayınladığı haberdeki bilgileri yeni gibi sunarak algı operasyonu yapmaya çalışmıştır.'

'Diğer taraftan 2020 yılının Mart ayından itibaren pandemi süreci nedeniyle Başkanlığımızca yapılan eğitimler, çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.'

'İyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu kamuoyunun vicdanına havale ederek daha önce yaptığımız açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz:'

''Başkanlığımız stratejik plan çerçevesinde personelimizin yeni gelişmelere intibakları, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu eğitimlere 81 şehrimizden personellerimiz katılmaktadır.'

'Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri'ne alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir. Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmamaktadır.'

'Ayrıca söz konusu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir.'

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.'

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