İstanbul'da korkutan görüntü! Suyun rengi kırmızıya döndü, vatandaşlar tedirgin...

İstanbul Arnavutköy'de bulunan derenin rengi kırmızıya büründü. Derenin bu görüntüsü vatandaşları tedirgin ediyor. Duruma tepki gösteren çevre sakinleri, bölgedeki fabrikalardan birinin dereye kimyasal boşalttığını iddia etti.
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı.
Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
DERE 2 GÜNDÜR KIRMIZI AKIYOR
Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.
Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da görüntülendi.