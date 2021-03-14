İstanbul'da korkutan görüntü! Suyun rengi kırmızıya döndü, vatandaşlar tedirgin...

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı.







Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.







DERE 2 GÜNDÜR KIRMIZI AKIYOR



Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.







Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da görüntülendi.