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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mart Tıp Bayramı Programı”na video mesaj ile katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 14 Mart Tıp Bayramı töreni online olarak yapıldı. Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunduğu önline törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik" dedi.

Güncel / 14 Mart 2021 Pazar 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “14 Mart Tıp Bayramı Programı”na video mesaj ile katıldı.

14 Mart Tıp Bayramı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törenin online olarak yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "14 Mart Tıp Bayramı töreni, "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilen bu yıl, COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 14 Mart Tıp Bayramı töreni online olarak yapıldı. Törende Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verildi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
"Salgın, bize 'olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir.

Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık.

En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.

Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır.

Rehavete kapılmadan, TAMAM diyerek sembolleştirdiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan

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