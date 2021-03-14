AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti. Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla tamamladığı duyuruldu.



Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerine yer verildi.



'UÇSAN OLMUYOR, UÇMASAN OLMAZ'



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.



Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu 'Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi' mesajı ile duyurdu.



AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ



Temel uçuş performans kriterleri



40,000 Feet Uçuş İrtifası



24 Saat Havada Kalış Süresi



150 Km Haberleşme Menzili



Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)



Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği



GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği



GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER



Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği



Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği



Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği



Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği



Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması



Çapraz Yedekli YKİ Sistemi



Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri



Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri