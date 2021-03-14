AKINCI PT-2 bir testi daha başarıyla geçti! BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş paylaşım!

Türkiye son günlerde SİHA'ların başarısıyla dünyanın konuştuğu tek ülke olurken BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan flaş bir açıklama daha geldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaşarak, "Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerini kullandı. İşte AKINCI PT-2'nin göz dolduran özellikleri...
Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA bir testi daha başarıyla geçti. Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla tamamladığı duyuruldu.
Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor... Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık. Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor. Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerine yer verildi.
'UÇSAN OLMUYOR, UÇMASAN OLMAZ'
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.
Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu 'Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi' mesajı ile duyurdu.
AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ
Temel uçuş performans kriterleri
40,000 Feet Uçuş İrtifası
24 Saat Havada Kalış Süresi
150 Km Haberleşme Menzili
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri