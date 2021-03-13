İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için ihale düzenledi.







238 bin TL’lik sözleşme bedeline sahip eğitim kapsamında, sadece Enver Aysever eğitim verecek. İhale kim tarafından kazanılırsa kazanılsın Aysever, kursun eğitmeni olacak.

Masraflar belediye tarafından karşılanacak



Okuryazarlık kursu kapsamında, 18 yaşın üstünde 20 kişi eğitim görecek. Enver Aysever’in yol ve konaklama masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Bu masrafların belediyeye maliyeti yaklaşık 13 bin lira olacak.









