İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter'dan açıkladı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti.



"SÜLEYMAN BEY KARDEŞİMİZE VE AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları yazdı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum"



KALP YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



