CHP, Fahrettin Altun'u susturmanın telaşına düştü!

İletişim Başkanı Altun, ülkemize yönelik yaratılmak istenen olumsuz algının çökertilmesi noktasında önemli bir misyon üstleniyor. Altun'un yaptığı hizmetleri ve açıklamaları hazmedemeyen CHP ise Fahrettin Altun'u hedef almayı sürdürüyor.

Yapılan tüm sosyal medya linç girişimleri karşılık bulmayan CHP şimdi kanunla İletişim Başkanı Altun'u susturma telaşı içerisine girdi.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun başında bulunduğu bir grup CHP'li vekil, Fahrettin Altun'un susturulması için TBMM'ye yasa değişikliği teklifinde bulundu.

Teklifte, Fahrettin Altun ve diğer Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına "siyaset yasağı" getirilmesi öngörülüyor.