Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın Halk TV'de trollük yaptı: 'Ali Erbaş Amerikan Hastanesi'nde tedavide' dedikten 1 dakika sonra kendini yalanladı

Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın Halk TV'de trollük yaptı: 'Ali Erbaş Amerikan Hastanesi'nde tedavide' dedikten 1 dakika sonra kendini yalanladı

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi. Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini belirten Arslan, birkaç dakika sonra 'Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'eda öyle bir hastane yokmuş' dedi.