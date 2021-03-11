Türkiye rezalet görüntüleri konuşmuştu! Sapık PKK'lı hoca Burhan Dalğali adliye çıkışında böyle kaçtı!

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali, müşteki Ebubekir B. ve eşi Sema B. ile sanık avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Filiz Battır Ekinci, sanık Dalğali hakkında sosyal medyada çıkan bir kadın ile birlikte çekilen görüntülerle ilgili olarak, bir şikayetçinin olmadığını ancak dinen yetkili olmadığı halde hocalık yaptığı iddiasıyla 'Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet' suçundan iddianame hazırlanarak, bu dosya ile birleştirildiğini belirtti.



'KİTAPTAN NE OKUYORDUNUZ' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERDİ



Duruşmada sanık Burhan Dalğali, bu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, 'Görüntülerde kitaptan bir şey okuyorsunuz gibi görünüyor. Ne okuyorsunuz?' diye soru yöneltti. Sanık Burhan Dalğali ise, 'Bir şey okumuyorum, yapmıyorum. Bana kurulan tuzaktan ve kişilerden kurtulmak istiyordum. Kendi nefsimin müdafaası için yaptım. Okuyor gibi göründüğüm kitaptan Arapça bir şeyler yazmıyordum' dedi.



Mahkeme heyeti başkanın 'Kadın sana ne yaptığını sormadı mı?' sorusuna sanık, 'Bu iş kumpastır. Kadın bana hiçbir şey sormadı. Bende kendisine dini bir şey okuduğumu söylemedim. Arapça yazı yazmadım, dua okumadım. Kendimi o kişilerden kurtarmak için vücuduna bir şeyler yazıyormuş gibi yaptım. Yoksa dinimizde vücuda herhangi bir şey yazılması mümkün değil. Benim zaten o an bilincim yerinde değildi. Kendim de değildim' dedi.



İMAMLIK BELGESİ YOK



Mahkeme başkanı Ekinci, olayla ilgili olarak kadının şikayetçi olmadığını, o yüzden kadına bir şey yapıp yapmadığını sormadığını belirterek, 'Resmiyette imamlık yapmak için belgeniz var mı?' diye sordu. Sanık Dalğali, 'hafızlık belgesinin bulunduğunu, resmi imam olmadığını' söyledi.



Duruşmada müşteki olarak dinlenen Sema B, eşiyle tartıştığı için 1-2 ay ayrı olduklarını, hamile kalınca imam nikahı tazelemek istediklerini, kuzeni vasıtasıyla sanığı imam nikahı kıymak için çağırdıklarını ifade etti. Müşteki Sema B, sanığın eşiyle kendisine imam nikahı kıymak için evine geldiğini anlatarak, 'Ancak sanık gerçekte nikah kıyıp, kıymadı mı bilmiyorum. Eşim 3 bin 200 lira para verdi. Sanık bize ayrı bir oda var mı deyince rahatsız oldum, odadan ayrıldım. Para verdiğini eşim bana söyledi. Ben o kadar yüksek para isteyeceğini tahmin etmedim. Şikayetçi değilim' dedi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Ümit A, Sanık Burhan Dalğali'nin imam nikahını kıydığını, şahit olarak yeğeni Sema B'yi çağırdığını, sanığa bir miktar parayı rızasıyla verdiğini ifade etti. Mahkeme, olayla ilgili 3 bin 200 liranın müştekiye ödenmesi için hesap açılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



ADLİYEDEN KOŞARAK ÇIKTI



Duruşma sonrasında, Burhan Dalğali, basın mensuplarının kendisini çektiğini fark edince koşarak adliyeden çıkış yaptı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Burhan Dalğali'nin müşteki Ebubekir B. ve Sena B.'nin dini nikahlarını tazelemek için 3 bin 200 lira para aldığı kefaret parası istediği anlatıldı. İddianamede sanığın parayı aldığında mağdur Sena B.'ye 'Ayrı odanız var mı eşinle baş başa görüşmemiz lazım' şeklinde talep de bulunduğu, müştekilerin ayrı odaları olmadığını söylediğinde ise sanık Dalğali'nin evden ayrıldığı ifade edildi.



İddianamede Dalğali hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Ayrıca Dalğali hakkında '677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet' suçundan 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.