Süleyman Soylu paylaştı: Kaçar zannettiniz...!!!

Güvenlik güçlerinin gençleri zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştı.



"60 KG BONZAİ JANDARMA'DAN KAÇAR ZANNETTİNİZ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.