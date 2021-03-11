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Süleyman Soylu paylaştı: Kaçar zannettiniz...!!!

İstanbul'da jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda narkotik köpeği "Atak" arama yapılan taksinin bagajında 60 kilogram bonzai buldu. Yapılan operasyonun görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "60 kg bonzai Jandarma’dan kaçar zannettiniz..." diyerek paylaştı.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 18:07
Süleyman Soylu paylaştı: Kaçar zannettiniz...!!!

Güvenlik güçlerinin gençleri zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonu da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştı.

"60 KG BONZAİ JANDARMA'DAN KAÇAR ZANNETTİNİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Atak'ın uyuşturucuyu bulduğu anları sosyal medya hesabından "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul jandarması. " notuyla paylaştı.

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