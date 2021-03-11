Meteorolojiden 4 il için zirai don uyarısı!

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin iç kesimlerinde hafif şiddette don olayı öngörülüyor.



Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 11-14 Mart'ta yetkililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





