İstanbul'da metrobüste korkutan manzara! İBB yine halk sağlığını tehlikeye atıyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye yine yaptığı ve yapmadığı şeylerle vatandaşa adeta zulüm etmeye devam ediyor. Vakaların arttığı İstanbul'da yağışında etkisiyle metrobüs seferlerinde yaşanan aksaklık yüzünden duraklar doldu taştı.



Sosyal medyada yayılan bir görüntüde ise vatandaşların duraktan adeta dışarı taştığı görüldü. İBB'nin konuyla ilgili bir uygulaması bulunmazken vatandaşlar İBB'ye ve İmamoğlu yönetimine tepkilerini dile getirdi.