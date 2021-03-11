İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi! Hareketli dakikalar...

İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor. Çağlayan'daki adliyenin 4'üncü katına çıkan bir şahıs korkulukların arkasına geçti. İntihar girişiminde bulunan şahısı vazgeçirmek için ikna çabaları sürüyor. İşte son dakika haberinin detayları...
İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar girişimi yaşanıyor. Bir kişi, adliyenin 4'üncü katındaki korkuluklardan aşağı sarktı.
Ekipler şahısı intihardan vazgeçirmek için ikna çalışmalarına başladı.
Şahıs henüz ikna edilemezken, intihar girişimi sürüyor. Adliyede hareketli anlar yaşanıyor.
Ayrıntılar geliyor...