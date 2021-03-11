İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi! Hareketli dakikalar...

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar girişimi yaşanıyor. Bir kişi, adliyenin 4'üncü katındaki korkuluklardan aşağı sarktı.



Ekipler şahısı intihardan vazgeçirmek için ikna çalışmalarına başladı.



Şahıs henüz ikna edilemezken, intihar girişimi sürüyor. Adliyede hareketli anlar yaşanıyor.



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