CHP'nin yönettiği İzmir'de bildik görüntüler! Yağmur yağdı Kemaraltı'nda işhanını su bastı

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.



Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; Çankaya, Alsancak ve Basmane gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğine sıkışıklıklar yaşandı.



İŞHANINI SU BASTI



Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir işhanını ise, yağmur suları nedeniyle su bastı. Han içindeki bazı işyerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.



'HER YAĞMURDA BU SORUNU YAŞIYORUZ'



Gelinlik satan Mevlüt Uygan, 'Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi. Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz.



'YAKLAŞIK 100 GELİNLİK ZARAR GÖRMÜŞTÜ'



Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü.



'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTIK'



Kemeraltının uzun yıllardır çilesi bu. Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor.



Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık.



'ALTYAPININ KOMPLE DEĞİŞMESİ GEREK'



Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor.. Altyapının komple değişmesi gerek.



Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor' dedi.