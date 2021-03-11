AK Partili Uğur İnan Atmaca, CHP'li Halil Arda'nın hakaretini eleştirdiği gerekçesiyle 186 gün adli para cezasına çarptırıldı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ OKUNAN SELALARA VE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Başkan Erdoğan ve 15 Temmuz darbe girişimini eleştirdiği paylaşımları şöyle:





16 Temmuz 2016: 'Yuh anasını satayım saat:03.05 yine sela okunuyor. Nefret ediyorum artık!'





16 Temmuz 2016: 'Şu an Gaziemir'de de selalar okunuyor. Böyle komedi olmaz. Yazıklar olsun. Türk ordusuna kendini böylesine kullandırttı'





19 Temmuz 2016: 'Cumhurbaşkanı açıklama yapmış, Taksim Kışlası yapılacak! Bizi sokağa dökemedikleri için …lerinden çatlıyorlar arkadaş'







5 Ağustos 2016: 'Ha gayret, Hitlere az kaldı!'





6 Ağustos 2016: 'Demokrasi nöbeti saçmalığı yerine milyonların istifa diye bağırması lazım, tabi benim dediğim demokratik ülkeler için geçerli, koskoca devleti FETO'ya peşkeş çekenler için değil!'







1 Nisan 2018: 'AKP'ye oy verenlerin hepsinin eli kanlı!'







11 Mayıs 2014: 'Bir tane onurlu polis olmaz mı verilen emirleri uygulamayıp istifa edecek?







4 Haziran 2015: 'Erdoğan da ……..ler gibi dönmüş, kısaca bunlara ….. diyoruz!'



13 Ocak 2016: 'Cumhurbaşkanı müsveddesi'







ATMACA, GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN HAKARETLERİNİ SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRDİ



AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Halil Arda'nın söz konusu paylaşımları hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Atmaca; Halil Arda'nın söz konusu paylaşımlarını etiketleyerek, şöyle eleştirdi:







26 Mayıs 2020: 'Hiç kimse halkın doğrudan seçtiği ilk ve tek Cumhurbaşkanı'na hakaret edemez. Herkes haddini bilecek, ayağını denk alacak! #Ahlaksızsınız'



26 Mayıs 2020: 'Aynı zihniyet iş başında. 11 Mart 2020 tarihinde Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında savcılık nezdinde şikayette bulunduk. Demek ki CHP'de aday olmak için Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek gerekiyor.'



26 Mayıs 2020: 'Eyyüp Kadir İnan başkanım bir de bunlara bakın. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfür etmek sanırım adaylık sürecinde tercih sebebi. Yazıklar olsun'







UĞUR İNAN ATMACA'YA 186 GÜN ADLİ PARA CEZASI



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Uğur İnan Atmaca'nın söz konusu paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu.



İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi; Uğur İnan Atmaca'nın 186 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme; Atmaca'nın 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.



ATMACA: JET HIZI İLE ALINAN KARAR



Uğur İnan Atmaca, İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili şunları söyledi:



'Gaziemir Belediye Başkanı Halil Ardanın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına, milli ve manevi değerimiz olan ve 15 Temmuz gecesi camilerden okunan selamıza, asker ve polisimize, sosyal medya aracılığıyla alenen defalarca hakaret suçu işlediğine dair, 11 Mart 2020 tarihinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum. Bu konudaki dava süreci halen devam ediyor. İlk duruşma 17 Aralık 2020 tarihinde görülmüş, ikinci duruşma ise 6 Nisan 2021 tarihinde görülecektir.'



'Bu süreçler devam ederken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından hakkımda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, sosyal medya paylaşımlarım ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş bunun üzerine hakkımda, İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinde 16 Ekim 2020 tarihinde ceza davası açılmıştır. 23 Şubat 2021 tarihinde Yüce Mahkeme karar almıştır. Jet hızı ile alınan karar içeriğinde suçlama olarak aşağıdaki paylaşımım dikkate alınmıştır.'



'Facebook adresindeki Uğur İnan Atmaca'nın 26 Mayıs 2020 tarihlive 21.57 zaman dilimindeki paylaşımları incelendiğinde ayrıntıları raporda belirtildiği üzere, Dila @Dilakoyurga rumuzlu gözüken kullanıcı ve Halil Arda isimli kullanıcının paylaşım ekran görüntülerinde yazılan içeriklere sinirlenerek, bu içeriklerin ekran görüntülerini paylaşarak bu görüntülerin altına, Uğur İnan Atmaca @uginat isimli twitter kullanıcı profil hesabının profil sayfasında herkese açık olan ekran görüntüsünde, 26 Mayıs 2020 tarihinde, 'Aynı zihniyet işbaşında' 11/03/2020 tarihinde Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda İzmir savcılık nezninde şikayette bulunduk. Demek ki @herkesiçin CHP'de aday olmak için @RTErdoğan RECEP Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek gerekiyor.#Ahlaksızsınız @KSUREKLİ@AVHAMZADAĞ@[email protected]@samiltayyar27' şeklinde paylaşımında bulunduğu…'



'#Ahlaksızsınız başlığı altında yaptığım paylaşım ile ilgili Yüce Mahkemece hakkımda toplamda, 186 gün adli para cezasına ve 5 yıl denetime tabi tutulmama ve hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup. 10 Mart 2021 tarihinde karar tebligat için tarafıma yollanmıştır. Yüce Mahkemece verilen ceza ile ilgili tebligat sonrası 7 günlük itiraz sürem bulunmaktadır. Adli süreç devam etmekte olup karara itiraz hakkımı kullanacağım. Yargı süreci devam ederken bazı basın yayın organlarına almış olduğum kesinleşmemiş ceza ile ilgili haksız ve hukuka aykırı haber yapılmış ve sanki Ceza kesinleşmiş gibi bir hava yaratılarak hakkımda itibar zedeleme kampanyası başlatılmıştır. Bu konuda ilgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacağım.'



'Hukukun üstünlüğüne inanan, bu ilkelere sadakatle bağlı olan biriyim. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da gerçeklerin ortaya çıkması için hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Doğru bildiğim bu haklı davamda, sonucu ne olursa olsun 'Bedel ödemeye her daim hazır ve nazırım''