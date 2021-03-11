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AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Türkiye barajının yüzde 7’ye çekilmesi görüşü netleşti.

Güncel / 11 Mart 2021 Perşembe 09:28
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti kurmayları, seçim barajının yüzde 10'da kalmasının bazı partilerin oylarında “fazla büyümeye” neden olduğunu, küçük partilerde ise bir ümitsizlik yarattığını söyleyerek, “Küçük partilerin ümidini kırmayacak, mevcut büyük partilerin de hacminden daha fazla büyümesinin önüne geçecek bir oran” üzerinde çalıştıklarını belirtti. Teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Türkiye barajının ise yüzde 7'ye çekilmesi görüşü netlik kazandı.

Milliyet'in aktardığı habere göre; mevcut ittifaklı seçim sisteminde D'hondt Sistemi'ne göre, önce ittifakların sonra da partilerin çıkarttıkları milletvekilleri sayısının belirlendiğine işaret eden AK Parti kurmayları, yeni teklifte oyların dağıtımına ilişkin bir değişikliğin de masada olduğunu ifade etti. Buna göre, seçimde parti oyları ile ittifak oylarının dağıtımında önce partilerin daha sonra ittifakın oylarının hesaplanması görüşü öne çıktı.

Daraltılmış bölge
AK Parti'nin önümüzdeki günlerde MHP'ye götüreceği teklifte, “daraltılmış bölge” seçim sisteminin de yer alacağı belirtildi. AK Parti'nin, daraltılmış bölgede sistemin her il için beş vekil üzerinden kurgulanması halinde, küçük illerde aritmetiğin değişmediği, büyükşehirlerde de mevcut tabloda radikal değişimler yaşanmayacağı tezinden hareket ettiği kaydedildi.

Milletvekili transferleri konusu
Teklifte milletvekili transferleriyle ilgili atılacak adım da netleşti. Milletvekillerinin seçildikten sonra parti değiştirebilmeleri için süre sınırlaması getirilmesi yöntemine kapıyı kapatan AK Parti, milletvekillerinin partilerinden istifa ederek bir başka partiye katılmaları halinde Meclis komisyonlarındaki partilerin üye sayılarının değişmemesi yönünde bir düzenleme yapmayı kararlaştırdı.

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