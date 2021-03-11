13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

13 Mart'ta Balık burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay hayatımıza önemli bir kopuş ya da yenir bir başlangıç getirecek. Özellikle uzun süredir bırakmak istediğimiz bağımlılıklarımızı bırakmak için bize fırsat sunacak. Bizi kötü etkileyen şeylerden uzaklaşma kararı alabiliriz.



İlişkilerimizde bizi kısıtlayan düğümleri çözebiliriz. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da yeni bir işe imza atabiliriz.



Yeni Ay'da Venüs ve Neptün de etkili olacak. Özel hayatımızda bizi üzen kişilerden uzaklaşmak daha kolay olabilir. Üzüldüğümüz alanlarda şifa bulabiliriz.



Aile, evlilik ve ilişkilerle ilgili yeni gelişmeler olabilir. Özellikle evlilik ya da nişanlanma haberlerini sık sık duyabiliriz. Var olan ilişkilerimizde ciddi adımlar atmak isteyebiliriz. Duygularımızı kontrol etmekte zorlanabilir ve her olaya daha duygusal yaklaşabiliriz.



Bu Yeni Ay dönemi toplumsal olarak kötü olaylara şahit olmamıza neden olabilir. Ciddi yağış sorunları, ülkeler arası krizler ve ciddi vaka artışları yaşanabilir. Tedbirlerde değişimler yaşanabilir.



BALIK YENİ AYI BURÇLARA ETKİLERİNİ YÜKSELEN BURCUNUZA GÖRE DEĞENDİRMELİSİNİZ.



KOÇ BURCU:

Yeni Ay size yeni başlangıçlar ve iyi gelişmeler getirecektir. Gizli kalan konularla yüzleşebilirsiniz. Korkularınızdan sıyrılıp kendi içinize dönmekte fayda var.



BOĞA BURCU:

Sosyal çevrenizi ya da arkadaş ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Maddi olarak sizi rahatlatacak haberler alabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız.



İKİZLER BURCU:

Yeni Ay size şanslı bir süreç getirecek. Özellikle iş alanında yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir aklınızda olan bir işe atılabilir ya da terfi alabilirsiniz.



YENGEÇ BURCU:

Bu süreçte eğitim hayatınızla ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılarınız size maddi olarak katkı sağlayabilir.



ASLAN BURCU:

Bu süreç bir süredir sizden gizlenen konuları gün yüzüne çıkarabilir. Etrafınızda yaşanan olayları iyi gözlemlemelisiniz. Ortaklık ya da yardımla maddi olarak kazanç sağlayabilirsiniz.



BAŞAK BURCU:

Balık Yeni Ayı size özel hayatınızda büyük değişimler getirecek. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da olan ilişkinizi sonlandırabilirsiniz. Güzel etkilere sahip bir süreçtesiniz.



TERAZİ BURCU:

Günlük hayatınızda değişimler söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili farkındalık kazanabilirsiniz.



AKREP BURCU:

Hobilerinize, size iyi gelecek alanlara ve özel hayatınıza dönebilirsiniz. Çocuklarınız ya da ailenizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz.



YAY BURCU:

Köklü değişimler yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz. Ailenizden uzak bir yere gidebilirsiniz. Kariyer alanında da değişim söz konusu olabilir. İlişkilerinizde bir düğüm çözülebilir ya da ilişkiniz bitebilir.



OĞLAK BURCU:

Bu dönemde aracınızın bakımına dikkat etmelisiniz. Kısa seyahatler yapabilirsiniz. Aileniz ve akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir.



KOVA BURCU:

Bir süredir başlamayı düşündüğünüz bir girişim için adım atabilirsiniz. Geleceğe dair yatırımlar yapmalısınız.



BALIK BURCU:

Kendi burcunuzda yaşanacak Yeni Ay sizin için oldukça şanslı bir dönemi başlatacak. Hem özel hayatınızda hem kariyerinizde şanslı bir sürece giriyorsunuz. Yeni başlangıçlara kucak açmalısınız.



Astrolog Eda Doğan



