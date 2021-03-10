Uzaktan çalışma için detaylar netleşti! Milyonların beklediği düzenleme yürürlükte!

Salgınla mücadele döneminde devletin de desteklediği uzaktan çalışmanın usul ve esasları netleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik ise bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işçi ve işverenin uzlaşması durumunda doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi kurulabilecek.



UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ YAPILABİLECEK



Hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek. Yönetmeliğe göre, tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.



YAZILI OLARAK BİLDİRİLECEK



Uzaktan çalışma yapma talebi yazılı olarak bildirilecek. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak. Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilecek. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas olacak.



SÖZLEŞMEDE NELER YAZACAK?



Bu sözleşmede, ücretten işin yapılma şekline, süreden sağlanacak ekipmanlara kadar tüm başlıklar yer alabilecek. İşverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler de bulunacak.



ÇALIŞMA ORTAMI BELİRLENECEK



İhtiyaca göre uzaktan çalışmanın yapılacağı mekanın düzenlenmesi konusunda da ihtiyaçlar sağlanacak. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi yer almadıysa işveren tarafından sağlanacak. Bu malzeme ve iş araçlarının kullanım esasları ile bakım ve onarım koşulları açık ve anlaşılır bir şekilde uzaktan çalışana yazılı olarak bildirilecek. Evden üretim yapımında kullanılacak malzemeleri işveren karşılayacak.



HANGİ SAATLER ARASINDA ÇALIŞILACAK?



Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde yer alacak. Evden çalışmada fazla mesai yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunlu olacak. İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacak.



BU İŞLERDE UZAKTAN ÇALIŞMA OLMAYACAK?



Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.



MİLLİ GÜVENLİK, STRATEJİK İŞLER



Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı netleştirilecek. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek.