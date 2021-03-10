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'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Dün İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Son dakika haberine göre cinayete ilişkin sıcak detaylar geldi. Peki Salih Memişoğlu'nu ölüme götüren kavganın nedeni neydi? İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayetin perde arkası.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 13:39
'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetmişti! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 2 kişinin öldüğü,1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mustafa Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Hayvanat bahçesinin saldırıda hayatını kaybeden metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun oğluna ait olduğu, saldırgan Mustafa Ö'nün de bir süre burada işletmecilik yaptığı, daha sonra ilişkisinin kesildiği belirlenirken, aralarında bu nedenle alacak verecek meselesi tartışması yaşandığı öğrenildi.

Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.

Aralarında bu sebepten dolayı alacak verecek meselesi çıktığı iddia edilen Mustafa Ö., dün hayvanat bahçesine geldi.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadesine göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.

Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

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