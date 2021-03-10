Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Başkan Erdoğan ve Putin'in katılımıyla atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantı ile katıldığı törenle Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 3'üncü Reaktörün Temel Atma Töreni gerçekleşti. Törende konuşan Putin, Başkan Erdoğan'ın 2023 hedefini projenin başında kendilerine bildirdiğinin altını çizdi, Türk-Rus iş birliği ile çalışmanın hiçbir aksama olmadan sürdüğünü belirtti. Putin, Türkiye'nin temiz enerjiyi kullanmaya başlayacağını da vurguladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise, Türkiye'nin enerji sepetine nükleeri de ekleyeceğini söyledi. Erdoğan, en yoğun dönemde 16 bin personelin çalışacağını, işletme kısmında ise 4 bin personele istihdam sağlanacağını vurguladı. Erdoğan, nükleer alanda da devler ligine giren bir Türkiye olacağını aktardı.



BAŞKAN ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ YIL 4'ÜNCÜ REAKTÖRÜN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ



Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



Rusya Devlet Başkanı Putin'e katılım nezaketi için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye2mize yeni bir eseri kazandırmanın haklı gururunu beraber yaşıyoruz. 3'üncü reaktörün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 4'üncü reaktörün inşasına da başlayacağız. Bu hamlemiz ile ülkemizin enerjideki yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Ekonomimiz koronavirüse rağmen hamdolsun büyümeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken biz 1.8 büyüme sağladık.



"YENİLENEBİLİR ENERJİ SEVİYEMİZ YÜZDE 63.7"



Enerjiye yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.



"NÜKLEER ENERJİ DE, ENERJİ POLİTİKAMIZDA ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR"



Nükleer enerji de, enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi sepetimize eklem hedefimizdir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.



Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız. Akkuyu enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacaktır.



'MÜKEMMEL PLANLAMA' VURGUSU



Mükemmel bir planlama gerekiyor. Emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan en önemli güvenlik sistemleri ile donatıyoruz, uluslararası uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Bu devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembol eserlerinden biri olarak görüyoruz. Değerli dostum ile tesis ettiğimiz yakın diyalog, bölgesel istikrarın ve barışın korunmasında da büyük önem taşıyor.



RUSYA İLE TURİZM VE EKONOMİ İLİŞKİSİ



Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz ekonomi ve turizm ilişkilerindeki ivmeyi bu yıl telafi edeceğiz.



Başta Sayın Putin olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen personellerimizi tebrik ediyorum. Türk ve Rus halkına hayırlı olmasını diliyorum.



PUTİN: BELİRLENEN PROGRAM ÇERÇEVESİNDE DEVAM EDİYOR



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende şu açıklamaları yaptı:



Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi. Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.



"RESMİ TÖREN TEKLİFİ İÇİN SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDERİM"



Modern yenilikçi yöntemler uygulanıyor. En sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. NGS'nin siparişlerinin büyük bölümü Türk firmalar tarafından sağlanıyor. Değerli dostlar, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bugünü resmi bir törenle kutlama teklifinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnancım tamdır. Bu öncü projenin hayata geçirilmesi Türk-Rus partnerliğini daha da pekiştirecektir.



ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ: ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez iki liderden önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Türkiye'de yarım asrı aşan bir hayal daha gerçekleşme yolunda ilerliyor. Seneye dördüncü ve son reaktörün temelini de inşallah birlikte atarız. Türkiye yepyeni bir enerji ile tanışacak. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerliyoruz.



Sürdürülebilir enerji arzının sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akkuyu ile birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Ağır hava koşullarından dolayı birçok ülkede elektrik kesintileri oldu.. Bu da Akkuyu gibi nükleer enerjinin önemini ortaya koydu. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde 35 milyar kw ile tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.



"TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİDE SINIF ATLAYACAK"



İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz ter döküyor olacak. İşletmede ise 4 bin istihdamımız olacak. 14 uzmanımız saha ve montaj denetimlerine devam ediyor. Bu sayıyı yakın zamanda 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye nükleer enerji ile sınıf atlayacak.



"ÖNCEKİ BAKANLARIMIZ BERAT ALBAYRAK VE TANER YILDIZ'A TEŞEKKÜR EDERİM"



Nükleer teknoloji ile birlikte ekonomimize 6 milyar dolarlık bir katkı hedefliyoruz. Vizyonu ile Türkiye'yi nükleer enerji ile buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Emekleri geçen daha önceki bakanlarımız Sayın Berat Albayrak ve Taner Yıldız'a teşekkür ediyorum.

