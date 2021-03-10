USD (Alış - Satış) : 7,64 - 7,65 EURO (Alış - Satış) : 9,09 - 9,10

Şehirler arası otobüs yasak mı? Şehirler arası otobüs yolculuğu yasak mı? Flaş karar: Yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldı

Şehirler arası otobüs yasak mı? Şehirler arası otobüs yolculuğu yasak mı? Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla birlikte otobüs yolculuklarında da kurallar değişirken normalleşme kapsamında yeni kararlar alındı. Buna göre otobüslerdeki yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldı.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 12:06
Şehirler arası otobüs yasak mı? Şehirler arası otobüs yolculuğu yasak mı? Flaş karar: Yüzde 50 doluluk sınırlaması kaldırıldı

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Buna göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler.

Normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu gelişme, iç turizmde canlanmanın önünü açtı.

SALGIN BAŞINDA YÜZDE 50 ZORUNLUĞU GELMİŞTİ
Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında % 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 'Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır.

Yolcular otobüsler HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor.' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement