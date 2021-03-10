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MHP Lideri Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Miraç Kandili mesajı yayımladı. Bahçeli paylaşımında, "Miraç Kandili’mizin idrak edildiği bu mübarek gecede dualarımızın kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç Kandili’ni içtenlikle kutluyorum. Ey sevgililer sevgilisi, senin yolundayız, senin ahlakına talibiz. Nasip et Yarabbi.." ifadelerini kullandı.

Güncel / 10 Mart 2021 Çarşamba 20:32
MHP Lideri Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı!

Bahçeli'nin Twitter paylaşımları şöyle:

- Yükseliş vardır, yükseliş vardır; kimi yükselir sürünerek, kimi yükselir süzülerek. Yükselmek için yürek gerekir. Yürek için iman gerekir. İman için insan olmak, insan için de ahlak gerekir. Ulvi bir yükseliş kutlu bir diriliş ruhuna, kutsal bir inanç onuruna ihtiyaç duyar.

- Yükselmek zordur, tutunmak daha zordur. Öyle yüksekler vardır ki bazen akılla, bazen irfanla, bazen de ilimle dahi kavranamaz. Hakiki bir yükselişin sırrına erenler, sırrın da sırrına geçenler, hatta okyanusun içindeki damlayı değil de damlanın içindeki okyanusu görenlerdir.

- Mayası sağlam, manası engin, maksadı göz kamaştırıcı olan ihlaslı yükselişler nice manevi hikmet ve mucizeleri perde perde aralar. Görülmeyenler görülür, semaların ötesi gösterilir, ezeli bir sevda ebedi sevenle buluşur. Bu buluşma nur olur yağar, nimet olur akar.

- Günahkar bir bedenin tamahkar ve tavizkar bir bedeli olacaktır. Bu durumda olanlar için tesadüfi bir yükselişin mahut akıbeti sadece düşüş değil, ani ve acıklı bir çakılmadır. Müşrikler buna müstahaktır. Diliyle kalbi arasında duvar örülen münafıkların sonu da bu şekildedir.

- Yükseliş ancak ve ancak onu hak edenlerin mükâfatıdır. Alçak yerlerin de yükseği vardır, ama bu yükseklik çöldeki bir seraptan çok farklı değildir. Bu seraba kapılanlar yükseliyorum sanırken aşağıların da aşağısına doğru irtifa kaybettiklerini anlayamazlar, algılayamazlar.

- Bu gece muhteşem bir yükseliş, beşeri akılla izah edilemeyen manevi bir yolculuk yaşanmıştır. Peygamber Efendimiz, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya ihtişamlı bir seyahatle yükselmiştir. Miraç sadakatin, vefanın, bağlanışın, ahlaklı bir duruşun gecesidir.

- Miraç, mümin kalplerin, Müslüman gönüllerin iftihar kutbu, irade kudretidir. Miraç, duadır, dilektir, şükürdür, Cenab-ı Allah'ın eşsiz bir lütfudur. Önemle vurgulamak isterim ki, şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Miraç ise nimeti vereni görmenin emsalsiz ikramıdır.

- İbrahimi dinler propagandası, ılımlı İslam safsatası, dinler arası diyalog masalı, İslamofobi salgını, biz kardeşiz girizgahıyla başlayıp yüce dinimize tuzak kurma hesapları bizim nazarımızda inanç haklarımıza kesif bir suikasttır. Diyorum ki, Allah indinde son din İslam'dır.

- Efendimiz, son Peygamberdir. Başkaca bir arayışa, bir yanda ayin düzenleyip diğer yanda İslam dünyasını istismar çabaları sonu ve sonucu olmayan bir çıkmaz sokaktır. Madem kardeşiz, o zaman milyonlarca Müslüman'ın kanını kimler, neden ve nasıl döktüler?

- Tuzaklara Miraç'la cevap vereceğiz. Oyunlara Miraç'la direneceğiz. Dinler arası barış ve uyum diyenlere Tevhid ile karşı duracağız. Biz demiyoruz ki düşman olalım, yalnızca haklarımıza riayet edilsin, hakikatimize saygı duyulsun. Çok şey mi istiyoruz? Fazla şey mi bekliyoruz?

- Birliğin ve beraberliğin miracına sarılarak her daim akledeceğiz, sabredeceğiz, himaye edenimiz Allah'tır diyeceğiz. İnandığımız sürece kazanacağız, kaybetmemiz için çırpınanları yenilgiyle tanıştıracağız. Bunu dün başardık, bugün de başaracağız.

- Miraç Kandili'mizin idrak edildiği bu mübarek gecede dualarımızın kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Miraç Kandili'ni içtenlikle kutluyorum. Ey sevgililer sevgilisi, senin yolundayız, senin ahlakına talibiz. Nasip et Yarabbi.

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